Забезпечував зв’язком окупантів — на Харківщині викрито чергового колаборанта

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру мешканцю м. Балаклія за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час захоплення збройними силами рф м. Балаклія чоловік пішов на співпрацю з російськими загарбниками та обійняв посаду «специалиста по экологии и природным ресурсам отдела ЖКХ» в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Фактично ж колаборант забезпечував окупантів зв’язком — налаштовував автоматичну телефонну станцію, приводив у порядок кабелі тощо.

Дізнання проводить ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура