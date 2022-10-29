Забезпечує інформаційну діяльність окупантів – підозрюється «кореспондентка телеканалу Мариуполь 24»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканці м. Маріуполя у колабораційній діяльності (ч. ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2021 року мешканка м. Маріуполя, маючи диплом за фахом «Журналістика», працевлаштувалась на один з маріупольських місцевих телеканалів.

У вересні поточного року, перебуваючи в окупованому місті, підозрювана почала працювати «кореспондентом» на пропагандистському телеканалі «Мариуполь 24».

Підтримуючи політику ворога, вона здійснює підбір тем і спікерів для проросійських новинних сюжетів, організовує зйомки, забезпечує інформаційну діяльність каналу загарбників, поширюючи «правильні новини» задля маніпулювання свідомістю мешканців захопленого агресором міста.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за оперативного супроводу ГВ ЗНД УСБУ в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора