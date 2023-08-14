Заблоковано діяльність схеми, за допомогою якої ухилянти ставали «багатодітними батьками»

Служба безпеки України викрила і блокувала функціонування чергової схеми, за допомогою якої чоловіки уникали призову на військову службу і могли виїздити за кордон.

Досудовим розслідуванням встановлено, що схема полягала у виготовленні підроблених свідоцтв про народження дитини та довідок про багатодітний склад сім’ї. Вартість такого «документа» становила $4 тис.

До функціонування незаконної схеми причетні мешканці столичного регіону та кількох західних областей. Ділки знаходили клієнтів за допомогою оголошень в інтернеті.

Одного з організаторів оборудки СБУ затримала у Києві на «гарячому» під час передачі підробки.

За 8 тис. доларів військовозобов’язаний «клієнт» з однією реальною дитиною став багатодітним батьком. Він отримав свідоцтва про народження ще на двох дітей, а разом з тим – «законні» підстави уникнути призову на військову службу і виїзду за кордон.

Під час огляду автомобіля та місця проживання ділка правоохоронці виявили докази його протиправної діяльності – грошові кошти, чорнові записи, листування із спільниками, кілька готових пакетів «документів» та інші докази протиправної діяльності.

Наразі правоохоронці встановлюють кількість осіб, які скористалися «послугами» ділка.

На підставі зібраних доказів 38-річному мешканцю Києва повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Фігурант перебуває під арештом. Йому загрожує 9 років ув’язнення.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.

Комплексні заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБ України у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими ГУ НП України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора

ГУ СБ України у м. Києві та Київській області