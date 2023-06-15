Заблоковано діяльність злочинної групи, яка займалась шахрайським заволодінням коштами громадян

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито організовану злочинну групу шахраїв, які займались заволодінням грошовими коштами громадян України шляхом обману (ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 361, ч.2 ст. 361-1 КК України).

Слідством встановлено, що учасники групи розробили спільний план злочинних дій, направлений на заволодіння коштами громадян України. Для реалізації схеми учасники створювали ряд тематичних Telegram каналів, що пов’язані з інвестиційними проектами по торгівлі фінансами та криптовалютою. Серед них «yar invest», «yar investment», «yargoldinv», «яр фринчер», «ян фринчер», «яр», «амир миллионер», «рамзанов амир», «инвестиции амира», «ramzantrade», «investramzanov» та інші.

Для збільшення обсягів аудиторії шахрайських Telegram каналів члени організованої групи налагодили їх рекламування шляхом здійснення спам-розсилки, використовуючи акаунти реальних користувачів месенджеру Telegram, якими заволодівали за допомогою заздалегідь створених ними фішингових-ботів, які маскували від офіційні чат-боти компанії ДТЕК.

За попередніми даними, зловмисники здійснили несанкціоноване втручання до понад 15 тисяч акаунтів, а від шахрайства під виглядом інвестування грошей – постраждали близько 3 тисяч людей.

Правоохоронці встановлюють потерпілих та суму завданих збитків.

Організатором злочинної групи виявився громадяни України, мешканець міста Одеса, якого затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому та ще двом учасникам схеми повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

На даний час роботу фішингових ботів заблоковано.

Продовжується викриття всіх учасників злочинної схеми, а також вживаються заходи для арешту коштів на їх банківських рахунках, які здобуті внаслідок протиправної діяльності.

У ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучили комп’ютерну техніку та серверне обладнання, які зловмисники використовували у протиправній діяльності.

Наразі призначено ряд комп’ютерно-технічних експертиз. Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції НП України.

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура