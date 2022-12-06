Заблоковано канал збуту фейкових посвідчень та перепусток державних установ та правоохоронних органів

За процесуального керівництва прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва заблоковано схему виготовлення та збуту підроблених перепусток та посвідчень органів центральної влади України та правоохоронних органів.

За даними слідства, мешканець м. Обухів Київської області налагодив схему виготовлення та збуту підроблених перепусток і посвідчень різних державних установ – ВР України, Офісу Президента України, СБУ, Офісу Генерального прокурора, ДБР, МВС тощо. Вартість таких «документів» складала від 50 до 500 доларів США.

Підроблені документи анонімно надсилалися замовникам, у тому числі до прифронтових територій. Вони могли використовуватися ворожими ДРГ для безперешкодного проїзду по території України та звільнення транспортних засобів від перевірок правоохоронними органами.

З метою конспірації чоловік використовував анонімні аккаунти в соцмережах, а грошову винагороду отримував на криптогаманці та «підставні» банківські картки.

За попередніми даними він виготовив та збув понад 2000 фальшивих перепусток.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у підробленні документів та обрання запобіжного заходу (ст. 358 КК України).

Крім того, встановлюються особи, які скористалися послугами чоловіка.

Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура