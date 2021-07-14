Заблоковано міжнародні канали контрабанди продукції «Apple» в Україну

СБУ викрила два міжнародні канали нелегального переправлення в Україну цифрових виробів відомих брендів. Ділки намагалися приховано завезти через митний пост «Бориспіль» партію гаджетів на понад 30 млн грн.

Для ухилення від сплати обов’язкових митних платежів контрабандисти переправляли вантаж від виглядом відправлень з особистими речами.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у «посилках» ділків понад 4700 одиниць ексклюзивної цифрової техніки, а також партію брендових ювелірних виробів.

Крім того, у відправленнях контрабандистів виявлено незадекларовані 168 упаковок кальянного тютюну та 715 кг тютюнових сумішей.

Встановлено, що зловмисники налагодили канали незаконного переміщення в Україну електронних товарів і тютюнових виробів з країн Близького Сходу та ЄС. Для прикриття протиправної діяльності вони вносили до товаросупровідних документів недостовірні відомості щодо найменування вантажу.

За оперативними даними, контрабандну продукцію ділки планували реалізувати через афілійовані точки оптової та роздрібної торгівлі.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно зі слідчими Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та у взаємодії з ОКПП «Київ» Держприкордонслужби.

Служба безпеки України продовжує системну роботу з протидії контрабандним схемам, які становлять загрозу державній безпеці.

СБУ