Заблоковано міжнародну злочинну групу, яка займалася фінансовими махінаціями та наркобізнесом в ЄС (відео)

Співробітники СБУ припинили діяльність транскордонної злочинної групи, яка викрадала гроші у громадян ЄС. У подальшому зловмисники використовували ці фінанси у сфері наркоторгівлі. За попередньою інформацією, збитки від діяльності групи становлять мільйони євро.

За оперативними даними, група діяла протягом двох років і складалася з 11 осіб. Зловмисники «спеціалізувалися» на пограбуваннях банківських терміналів за допомогою спеціальних технічних засобів.

Одна «реалізація» зловмисників приносила їм близько 500 тис. євро «доходів».

Їхній останній злочин зафіксовано на території Королівства Нідерланди. Там вони вкладали вкрадені гроші у наркобізнес. Зокрема організували трансфер «ротердамського» кокаїну для реалізації в Україні.

Передача здійснювалась партіями по пів кілограма. Окрім кокаїну зловмисники торгували й іншими наркотичними засобами.

У Львові оперативники СБУ провели спецоперацію і затримали ділків «на гарячому» під час чергової реалізації 200 г кокаїну вартістю 500 тис. грн.

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели 19 санкціонованих обшуків на території Львівської, Одеської та Волинської областей. За результатами яких вилучено: наркотики на 1,3 млн грн, зброю та понад пів мільйона гривень.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення ще й інших підозр, зокрема за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж) КК України.

Спецоперацію проводили кіберфахівці СБУ у Львівській області за координації Департаменту кібербезпеки СБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

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