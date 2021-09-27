Заблоковано нову схему з підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

Служба безпеки України блокувала схему підробки та збуту «Міжнародного свідоцтва про вакцинацію» від коронавірусної хвороби.

Організував оборудку житель Івано-Франківської області разом зі спільницею ‒ мешканкою сусіднього регіону. Свій «офіс» вони облаштували у приміщенні однієї з туристичних агенцій, де орендували кабінет.

За даними слідства, зловмисники створювали копії бланків свідоцтв про вакцинацію на комп’ютері, роздруковували їх, заповнювали й засвідчували підробленими печатками. «Замовлення» вони відправляли через поштових операторів, постійно змінюючи установчі данні.

Злочинний бізнес вони розпочали ще на початку 2021 року. Ціна однієї фальшивки становила 1600 гривень, а щотижневий прибуток – понад 30 тис. грн.

Для більшої достовірності на підробках зазначалося, що вони нібито видані приватними і державними медичними закладами Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей.

Встановлено, що учасники злочинної оборудки підшукували клієнтів через туристичну агенцію: ними були не тільки мешканці України, але й іноземці – громадяни Російської Федерації та Республіки Молдови.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили чорнові записи із «клієнтською» базою, підроблені довідки про негативні ПЛР-тести, фейкові результати лабораторних досліджень та «міжнародні свідоцтва про вакцинацію».

Наразі організатору злочину повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Викриття протиправної діяльності проводилося спільно з Головним управлінням Національної поліції в Івано-Франківській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ