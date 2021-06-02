Заблоковано потужний канал контрабанди бурштину до країн Близького Сходу та Східної Азії: вилучено каміння на понад ₴30 млн. (відео)

СБУ, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора та спільно з ГСУ Нацполіції, провела широкомасштабну і багатоходову спецоперацію, у ході якої припинили діяльність злочинної організації.

Учасники угруповання незаконно видобували і скуповували бурштин великих фракцій. Сонячний камінь ділки регулярно протиправно переправляли через державний кордон України до країн Близького Сходу та Східної Азії.

Оперативники спецслужби встановили, що до угруповання входили громадяни України та іноземці. Вони купували бурштин великих фракцій, так званий «пейзаж», у незаконних старателів і мешканців північних районів Рівненщини. Товар переправляли літаками у багажі кур’єрів, приховуючи його від митного контролю, а також використовуючи підроблені документи ліцензованих надрокористувачів.

Зловмисники підшукували клієнтів через закриті профілі у соціальних мережах, а також проводили онлайн аукціони. Для безпечного обміну інформацією і деталями логістики організатори використовували спеціальне програмне забезпечення. Саме за його допомого відбувався підбір замовників, а також відображався маршрут руху бурштину до закордонного клієнта. ПЗ також «підтримувало» фінансову звітність щодо протиправних транзакцій.

За підсумками слідчих дій у місцях незаконного видобутку бурштину виявлено та вилучено 5 мотопомп, 2 автомобілі УАЗ та бурштин сирець.

Правоохоронці також провели 67 обшуків у Рівненській, Київській областях та столиці за адресами проживання учасників угруповання і місцях зберігання незаконно добутого бурштину.

Під час обшуків виявлено і вилучено:

понад 1 тонну незаконно видобутого бурштину сирцю;

майже 500 кг бурштину «пейзаж» та ювелірних виробів з сонячного каменю;

станки для кустарної обробки каміння;

$130 тис. та € 30 тис., отриманих від незаконної реалізації бурштину;

мобільні термінали із встановленим програмним забезпеченням, які використовувались для реалізації «елітного бурштину»;

чорнові записи щодо обсягів незаконного бізнесу і клієнтів;

40 од. мотопомп та пожежні рукави для незаконного видобутку.

За результатами слідчих дій 4 учасникам угруповання, у тому числі одному із організаторів, повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України. Їх затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та підтримки нелегального бізнесу.

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СБУ