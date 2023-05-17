Заблоковано ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон: серед «клієнтів» – росіяни, які хотіли потрапити до ЄС

Служба безпеки ліквідувала ще три схеми незаконної міграції через державний кордон України.

У результаті комплексних заходів затримано організаторів оборудок. Зловмисники допомагали своїм клієнтам нелегально виїхати за межі нашої держави на підставі фальшивих документів.

Вартість таких «послуг» становила до 5 тис. дол. з однієї особи.

Так, у Львівській області:

затримано 39-річного мешканця регіону, який пропонував чоловікам призовного віку фіктивні документи для виїзду за кордон.

Також встановлено, що до нього звертались громадяни рф, які на початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні і намагались виїхати до країн Євросоюзу.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

На Запоріжжі:

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало мешканця Донеччини, який намагався підкупити співробітника Служби, аби той допоміг отримати «документи» для зняття з військового обліку.

За оперативною інформацією, в подальшому ухилянт міг використати «папери» для незаконного перетину держкордону.

Втім, співробітник СБУ одразу доповів керівництву за фактом «пропозиції». А зловмисника – одразу затримали.

На підставі зібраних доказів ухилянту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

У Рівненській області:

нейтралізовано злочинну групу, яка спеціалізувалась на переправленні ухилянтів за межі України під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень та волонтерів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України