Заблоковано ще одну агентурну мережу спецслужб РФ, яка збирала дані про українські військові розробки (відео)
Контррозвідники Служби безпеки України викрили учасників агентурної мережі спецслужб РФ. Зловмисник із Харкова збирав інформацію щодо новітніх українських систем зброї для передачі країні-агресору.
Оперативники спецслужби встановили, що представник терористичної організації «МДБ ДНР» завербував мешканця Харкова для збору таємної інформації. Куратором операції був кадровий співробітник ФСБ РФ.
Агент мав збирати дані про місця базування і переміщення підрозділів правоохоронних органів, а також інші дані у сфері оборони. Отриману інформацію він передавав електронними каналами зв’язку представникам псевдоспецслужб так званої «ДНР» та співробітникам ФСБ РФ.
У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ не допустили витоку інформації із закритих дослідницьких програм в оборонній сфері, яку ворожий агент намагався здобути в одному із інститутів Харкова.
Правоохоронці затримали зловмисника у середмісті Харкова із задіянням спецпризначенців СБУ із Центру спеціальних операцій «А».
Наразі агенту повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).
Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Операція проводилась співробітниками СБУ в Донецькій та Луганській, а також Дніпропетровській областях за координації Департаменту контррозвідки СБУ. Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.