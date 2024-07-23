Заборона прокремлівської церкви: «слуги» відмовилися розглядати питання

Низка депутатів затягують розгляд питання про заборону Московської церкви

Фракція «слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Новина з погоджувальної ради: фракція «Слуга народу» разом із залишками ОПЗЖ проголосували проти внесення у порядок денний питання про заборону Московської церкви», – написав Гончаренко.

У відповідь, як передає кореспондент «Главкома» , народні депутати заблокували трибуну, вимагаючи розгляду законопроєкту про заборону московської церкви № 8371. Депутати ЄС, Батьківщина, «Слуга народу», «Голос». В парламенті – перерва. Раніше на погоджувальній раді не було підтримано внесення законопроєкту у порядок денний.

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко спростував тези пропаганди РФ, що проти заборони УПЦ МП в Україні виступають західні союзники. «Це фейки, які розганяють за гроші москви фсб, “сук православних”, Деркачів, нібито стверджуючи, що американці проти. Подивіться, будь ласка, виступ Майка Джонсона, який каже, що рпц – це удар в серце України. Хочу нагадати, що Томос, який я як Президент України мав честь отримати з рук Вселенського Патріарха, – одним з перших мене привітав Президент Сполучених Штатів Трамп. І не треба брехати – весь світ сьогодні разом з нами, з Україною», – сказав він. // Главком