Забруднення 12 гектарів землі відходами зі збитками майже ₴2,5 млрд: повідомлено про підозру голові правління «Київспецтрансу»

Посадовець допустив утворення несанкціонованих сміттєзвалищ поза межами офіційного полігону на ділянках сільськогосподарського призначення та зелених зонах, які належать територіальній громаді міста Києва. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Факт службової недбалості, яка призвела до забруднення земельних ділянок та мільярдних збитків посадовцем ПрАТ «Київспецтранс», викрили слідчі главку поліції Києва спільно із працівниками ГУ «І» ДЗНД СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство «Київспецтранс», яке надає послуги з вивезення побутових відходів, протягом тривалого часу незаконно складували великогабаритні, будівельні та інші відходи поза межами офіційного полігону на землі сільськогосподарського призначення, а також зелених зонах та ділянках, які перебувають у комунальній власності та належать громаді столиці.

Керівник приватного акціонерного товариства мав обов’язок контролювати дотримання екологічних норм, але, замість транспортування відходів до офіційного сміттєзвалища, підприємство скидало відходи у непризначені для цього місця. Як наслідок, службова недбалість посадовця сприяла перетворенню територій загальною площею 12 га на стихійні сміттєзвалища.

Проведені в межах слідства судові експертизи встановили завдання значної шкоди довкіллю – збитки оцінюються у майже 2,5 мільярда гривень.

Наразі керівнику підприємства слідчі оголосили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

Санкція інкримінованої статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва