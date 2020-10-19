Забруднення атмосферного повітря: прокуратура вимагає стягнути понад ₴400 тис. завданих збитків

Харківською місцевою прокуратурою № 6 до суду скеровано позовну заяву в інтересах держави до ТОВ про стягнення збитків, заподіяних в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

За інформацією в. о. керівника місцевої прокуратури Андрія Литвиненка, у ході перевірки Державної екологічної інспекції у Харківській області виявлено факт наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємством, розташованим у Харківському районі. Вищевказане є порушенням вимог ст. ст. 10, 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Встановлено суму збитків, завданих державі зазначеним ТОВ, — понад 400 тис. грн.

З метою добровільного відшкодування вказаної шкоди Держекоінспекцією надіслано до ТОВ претензію, проте відповідь не надано, а заподіяні збитки так і залишаються невідшкодованими. Це і стало підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду.

Наразі відкрито провадження у справі.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури