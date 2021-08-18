Забруднення річки Уди — двом службовим особам з керівництва Темнівської виправної колонії та директору підприємства ДКВС повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника Темнівської виправної колонії та начальнику одного з відділів колонії, а також директору підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України за фактами службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, забруднення земель, порушення правил охорони вод (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України).

За даними слідства, службові особи ДУ «Темнівська виправна колонія №100» та державного підприємства ДКВС України, що спеціалізується на виробництві різних груп товарів та, в тому числі, перероблює пластик, неналежно виконували свої службові обов’язки.

Зазначені службові особи були достовірно обізнані, що водовідведення від будівель, розташованих на території установи та підприємства, здійснювалось частково зруйнованим каналізаційним комплексом, не введеним в експлуатацію, проте не вживали заходів на зменшення впливу шкідливих факторів.

У результаті побутові каналізаційні та стічні води промислових об’єктів без фільтрації та очищення скидались по прибережній захисній смузі і потрапляли в річку Уди. Внаслідок цього спричинено забруднення земель водного фонду і поверхневих вод шкідливими речовинами, чим створено небезпеку для довкілля, життя і здоров’я людей, спричинено тяжкі наслідки екології.

Сума завданої шкоди складає майже пів мільйона гривень.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Другого оперативного відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві та Управління СБ України в Харківській області.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури