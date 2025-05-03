Забруднення землі на Стрийщині зі збитками на суму понад ₴57 млн. – судитимуть заступника начальника КП та депутата-підприємця (відео)

Прокурори Стрийської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт щодо заступника начальника одного з комунальних підприємств Стрийщини та приватного підприємця, який є діючим депутатом однієї з міськрад району.

Слідством встановлено, що між одним із комунальних підприємств Стрийщини та фізичною особою-підприємцем укладено ряд договорів про виконання робіт. Йдеться про надання послуг з утримання сміттєзвалища.

Проте підприємець, порушуючи умови договору, у період з вересня 2020 року по листопад 2024 року, без дозвільних документів, розміщував та захоронював тверді побутові відходи поза межами сміттєзвалища – на прилеглі до нього земельні ділянки.

Разом з тим, заступник начальника комунального підприємства неналежно здійснював свої службові обов’язки та не проконтролював умови виконання договорів. Зокрема, не ініціював виготовлення проєкту експлуатації полігону та складування відходів відповідно до такого проєкту, а також не вживав заходів щодо встановлення меж полігону.

Згідно результатів експертизи, такі дії фігурантів спричинили шкоду довкіллю на понад 57 млн грн.

Службовця комунального підприємства відсторонено від займаної посади. На майно обох обвинувачених накладено арешт.

У межах кримінального провадження прокурорами заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

Заступнику начальника комунального підприємства інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Приватному підприємцеві – забруднення земель відходами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 239 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Стрийського міського відділу УСБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури