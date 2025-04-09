Забруднили тушами померлих тварин землі на Дніпропетровщині – судитимуть підприємців і фермера

Прокурори Центральної окружної прокуратури міста Дніпра скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох співзасновників приватних підприємств і фермера з Дніпропетровщини. Їм інкримінують забруднення та псування земель відходами, шкідливими для життя, здоров’я людей і довкілля, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням та службове підроблення у складі організованої групи (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 325, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що очільники підприємств, які спеціалізуються на переробці м’яса, разом з місцевим фермером незаконно вивозили небезпечні відходи тваринного походження та складали їх на земельних ділянках у селі Синельниківського району області.

При цьому обвинувачені оформлювали фіктивні документи про дотримання вимог і норм утилізації тваринних відходів.

Під час обшуків правоохоронці виявили відходи на площі понад 2 тис кв метри.

У результаті проведених лабораторно-інструментальних досліджень, у відібраних зразках ґрунту встановлено перевищення вмісту показників аміачного азоту, азоту нітратів, фосфору, цинку, міді, що становить небезпеку для довкілля, а також життя і здоровʼя людей.

Наразі обвинуваченим обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування – слідчі СУ ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – УСР в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора