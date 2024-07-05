Забруднив будівельним сміттям землі НААН України, зі шкодою довкіллю на ₴4 млн. – повідомлено про підозру директору ПП
За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру.
Йому інкриміновано забруднення земель (ч. 1 ст. 239 КК України).
За даними слідства, підприємець виготовляв будівельні матеріали в орендованих приміщеннях державного підприємства одного з інститутів НААН України в Бучанському районі.
За понад два роки господарської діяльності він не утилізовував відходи від господарської діяльності, а відвантажував їх у несанкціонованих місцях на землях поблизу виробництва.
Експерти встановили, що засмічення ділянок будівельними та небезпечними відходами призвело до псування земель і зниження їх родючості.
Унаслідок протиправних дій підозрюваного довкіллю завдано шкоду на понад чотири мільйони гривень.
Протиправну діяльність викрили слідчі Бучанського РУП ГУ НП в Київській області у взаємодії зі спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.