Забруднив будівельним сміттям землі НААН України, зі шкодою довкіллю на ₴4 млн. – повідомлено про підозру директору ПП

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру.

Йому інкриміновано забруднення земель (ч. 1 ст. 239 КК України).

За даними слідства, підприємець виготовляв будівельні матеріали в орендованих приміщеннях державного підприємства одного з інститутів НААН України в Бучанському районі.

За понад два роки господарської діяльності він не утилізовував відходи від господарської діяльності, а відвантажував їх у несанкціонованих місцях на землях поблизу виробництва.

Експерти встановили, що засмічення ділянок будівельними та небезпечними відходами призвело до псування земель і зниження їх родючості.

Унаслідок протиправних дій підозрюваного довкіллю завдано шкоду на понад чотири мільйони гривень.

Протиправну діяльність викрили слідчі Бучанського РУП ГУ НП в Київській області у взаємодії зі спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура