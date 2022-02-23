Забудовник та посередниця вимагали 10 тис. дол. США неіснуючого «штрафу» за оформлення права власності на квартиру

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 37-річному забудовнику одного із приміських ЖК та його спільниці за фактом вимагання неіснуючого штрафу із власника квартири (ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 189 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у 2016 році між батьком потерпілого та забудовником був укладений договір купівлі-продажу квартири у новобудові. Протягом декількох років сторони зазначені у договорі сумлінно виконували умови договору.

Після смерті батька потерпілого у 2020 році квартира мала б перейти у спадок сину, у зв’язку із чим чоловік звернувся до забудовника щодо зміни сторони у договорі та виплати залишку грошових коштів, передбачених договором.

Користуючись ситуацією, забудовник висловив вимогу потерпілому, що окрім залишку оплати за договором, чоловік мусить сплатити ще 10 тис. доларів США так званого «штрафу», який не передбачений умовами договору. У разі відмови сплати вказаних коштів, забудовник пригрозив потерпілому, що той ніколи не отримає права власності на квартиру.

Побоюючись, що може бути позбавлений права власності на квартиру, потерпілий передав обумовлену суму коштів працівниці відділу продажів ЖК, яка перебувала у змові з забудовником.

Наразі забудовнику та працівниці відділу продажів ЖК повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури