Забудовника підозрюють у незаконному заволодінні земельною ділянкою та зведенні ЖК

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру директору товариства, яка незаконно заволоділа правом оренди земельної ділянки вартістю майже 30 млн грн на вул. Антоновича. Їй інкримінують службове підроблення та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2017 році, маючи на меті будівництво елітного житлового комплексу на незаконно орендованій землі, директор товариства вступила у змову з власниками та службовими особами групи підприємств.

З метою подальшого незаконного будівництва житлового комплексу підозрювана підготувала та надала до Київської міської ради документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо підстав переважного права на користування земельною ділянкою територіальної громади міста Києва.

Таким чином, вона уникла процедури продажу прав оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах (земельних торгів) та продовжила користування нею, чим завдала збитків територіальній громаді.

Також з метою недопущення подальшого будівництва житлового комплексу на цю земельну ділянку накладено арешт.

Слідчі дії тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури