Забили до смерті знайомого та закопали тіло в компостній ямі – двом мешканцям Київщини оголошено вирок

За публічного обвинувачення Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури, суд визнав двох громадян винними у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Суд призначив одному із чоловіків покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, іншому – 7 років за ґратами.

Прокурором в суді доведено, що у червні поточного року в одному із сіл Білоцерківського району під час розпивання спиртних напоїв між трьома мешканцями Київщини виник конфлікт.

Двоє з присутніх перебуваючи у приміщенні житлового будинку, нанесли потерпілому численні удари кулаками і ногами по голові та тулубу. Від отриманих травм чоловік помер.

Після цього засуджені з метою приховати злочин, перенесли тіло померлого на подвір’я та закопали його в компостній ямі.

Київська обласна прокуратура