Забили ногами та металевою палицею: з’явилися подробиці жорстокого вбивства у Дніпрі

Вчора у Дніпрі на проспекті Героїв знайшли понівечений труп чоловіка.

У нього були відкриті переломи рук і продавлена грудна клітка. Поліція встановила подробиці його смерті та вже затримала причетних до злочину, повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на ГУ Нацполіції в області.

Правоохоронці встановили, що містянина побили чоловіки, з якими він посварився напередодні. Ті завдали йому численних ударів ногами та металевим ціпком, а потім зникли з місця злочину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Поліцейські оперативно затримали зловмисників. Ними виявилися місцеві жителі 61 та 36 років.

Зловмисникам повідомили про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.