Задержан мужчина, который ударил топором охранников и поджег «Эпицентр» на Николаевщине

Полиция задержала мужчину, который совершил поджог торгового центра «Эпицентр» в Первомайске Николаевской области.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

«Установлено, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и поджегши помещение, бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия охранники вызвали полицейских.

«Сейчас преступник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управление полиции», — отмечается в сообщении.

Так, тушением пожара центра занимаются пожарные.

Также следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 «Покушение на убийство».

По данным ГСЧС, 2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра «Эпицентр К» на улице Федора Достоевского города Первомайск.

Кроме того, на место масштабного пожара в торговом центре «Эпицентр» в Первомайске Николаевской области дополнительно направлены пожарные автоцистерны.