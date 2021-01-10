Задержан подозреваемій в убийстве николаевца – он пошел на преступление из-за телефона, украденного у сына жертвы

Сотрудники полиции задержали мужчину, причастного к убийству жителя Николаева в собственном доме.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в Заводском районе 9 января в доме по улице 5-я Слободская нашли зарезанным мужчину.

Полицейские в течение нескольких часов установили личность злоумышленника и задержали его в микрорайоне Варваровка. 23-летний парень ранее уже имел судимость за кражу.

Установлено, что задержанный убил потерпевшего в результате конфликта из-за мобильного телефона. Злоумышленник похитил его у сына пострадавшего по месту работы — на строительстве. Когда об этом факте стало известно руководству фирмы, преступник решил уладить вопрос и пришел к коллеге домой. Однако, общение переросло в ссору, во время которой злоумышленник отверткой нанес мужчине смертельные телесные повреждения.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения. // Преступности.НЕТ