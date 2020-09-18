Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве сестёр-школьниц под Ярославлем (фото)

Сотрудники правоохранительных органов задержали Виталия Молчанова. Он является подозреваемым в убийстве двух сестёр-школьниц в Рыбинске Ярославской области.

Как сообщает Life Shot, оперативники взяли Молчанова в том же городе. Это случилось в микрорайоне, в котором произошло преступление.

«Рыбинский маньяк» был пойман при прочесывании местности, когда он прятался, лёжа в кустах. При этом сопротивления при задержании мужчина не оказывал. Он был трезв.

Ранее ярославский Губернатор Дмитрий Миронов разместил на своей странице в соцсетях объявление о том, что готов выплатить любому, кто предоставит достоверную информацию о местонахождении Виталия Молчанова, 500 тысяч рублей. // МК