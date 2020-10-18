Задержан «россиянин» из «Беркута», который вез из Украины в Россию боевые патроны

В Харьковской области задержали с боевыми патронами бывшего «беркутовца», который успел принять российское гражданство

Как передает Depo.Харьков, об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Харькова.

Суд рассмотрел ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении безработного уроженца Харькова, обвиняемого по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201 УК Украины (покушение на контрабанду).

Согласно материалам дела, 4 октября 2020 года примерно в 14:45 обвиняемый, находясь на территории таможенного поста «Гоптовка», пытался переместить через таможенную границу Украины с сокрытием от контроля 50 боевых патронов 9х18 калибра 9 мм. Патроны находились в багажнике автомобиля Skoda Octavia, на котором подозреваемый ехал с Украины на Россию.

Патроны, по результатам экспертизы, признаны пригодными к стрельбе, изготовленные промышленным способом.

Подозреваемый полностью признал свою причастность к инкриминируемому ему деянию и просил не лишать его свободы, так как он не намерен уклоняться от явки к следователю и суду.

Во время допроса подозреваемый указал, что проходил службу в специальном подразделении милиции общественной безопасности «Беркут» Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в период времени с 2003 по 2014 годы, указывает на наличие у него теоретических и практических знаний относительно материальной части и правил обращения с оружием, а также практических навыков порядка ее применения и использования.

Кроме этого, подозреваемый, который не работает, холост, является гражданином другого государства — Российской Федерации, где постоянно проживает.

Изучив материалы дела, суд решил ходатайство удовлетворить и применить к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей в Государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор» на шестьдесят дней — до 2 декабря 2020 включительно. Кроме этого, суд определил залог в размере 42 тыс. грн.