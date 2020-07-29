Задержанные в Виннице подрывники банкоматов нанесли убытки на 3 млн. грн.

В Виннице при попытке ограбления банкомата задержали трех мужчин, которые подозреваются в совершении аналогичных преступлений в четырех областях. По установленным эпизодам общая сумма ущерба составляет более 3 млн грн.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Департамента уголовного розыска Нацполиции.

«Свои навыки преступники оттачивали на протяжении двух последних лет. В настоящее время установлена причастность последних к 3 кражам из банкоматов на территории Донецкой области, 4 покушениям на совершение аналогичных преступлений на территории Винницкой и по 1 краже в Кировоградской и Луганской областях. Только по установленным эпизодам «гастролей» общая сумма ущерба составляет более 3 млн грн», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, при попытке подрыва банкомата в Виннице сегодня утром задержали двух жителей Донецкой области, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений на территории Украины.