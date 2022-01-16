Задержаны двое николаевцев, которые прошлой осенью ворвались в дом пенсионерки, связали ее и ограбили ее

Полиция Первомайского района установила личности двух мужчин, которые осенью прошлого года ворвались в дом 78-летней жительница, связали ее и отобрали 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что ограбление произошло в селе Лысая гора. Злоумышленники ворвались в дом пенсионерки ночью, скрывая свои лица масками. После ограбления они скрылись. Тогда следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж» и начали досудебное расследование.

В результате комплекса принятых оперативно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники Управления уголовного розыска и Первомайского отдела полиции личности нападавши были установлены — это жители Николаева 31 и 36 лет, которые уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

«Известно, что младший из мужчин в конце августа прошлого года только освободился из мест лишения свободы. В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи назначили ряд судебных экспертиз, согласно выводам которых установлена ​​причастность обоих мужчин к указанному ограблению», — говорится в сообщении.

В пятницу, 14 января, при процессуальной поддержке Первомайской окружной прокуратуры обоим злоумышленникам следователи сообщили о подозрении в совершении грабежа, соединенном с проникновением в жилье. За совершенное преступление им грозит заключение на срок до восьми лет. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. В настоящее время расследование продолжается.

Преступности.НЕТ