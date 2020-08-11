Задержаны майор СБУ и полковник запаса, подозреваемые в работе на разведку России

Задержание фигурантов дела состоялось в прошлую субботу днем. Правоохранители пишут, что «во время передачи флэшки с секретными данными

В Броварах Киевской области задержаны майор Службы безопасности Украины и военный пенсионер, которые, как утверждает Госбюро расследований и контрразведка СБУ, продавали секретную информацию российским спецслужбам.

Предварительное расследование показало, что майор СБУ якобы собирал и передавал через курьера — военного пенсионера (полковника в запасе) — спецслужбам РФ секретные сведения. Их разглашение — угроза нацбезопасности, подчеркнули в бюро.

«8 августа 2020 года во время передачи флэш-носителя с секретными сведениями они были задержаны «на горячем», — пишут в ГБР.

Проведены обыски по месту жительства фигурантов. Правоохранители пишут, что было изъято «дополнительные доказательства их причастности к совершению государственной измены». Обоим сообщили о подозрении в госизмене по ч. 1 ст. 111 УК. Они арестованы. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы. // liga.net