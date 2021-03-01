Задержаны трое мужчин, которые угоняли дорогие автомобили в Ровенской области (фото)

Оперативники Ровенской разыскали похищенный внедорожник в Житомире

Об исчезновении со двора дома автомобиля «BMW X5» в полицию сообщил владелец, 33-летний житель села Дроздынь бывшего Рокитновского района. Об этом Depo.Львив сообщили в ГУ ЧП в Ровенской области.

Мужчина рассказал правоохранителям, что внедорожник приобрел автомобиль недавно у неизвестных лиц. Авто было закрыто, а документы остались в салоне.

В результате проведенных четких и слаженных розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативниками отделения полиции № 2 (г. Рокитное) вышли на след лиц, причастных к незаконному завладению транспортным средством.

Ими оказались трое жителей бывшего Корецкого района, 21-го, 22-х и 26-ти лет, двое из которых арендовали квартиру в Киеве.

В ходе проведенных санкционированных обысков по месту жительства и регистрации трех злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли пистолет, наручники, а также автомобиль «Mercedes-Benz ML» на иностранном регистрации, с помощью которого добрались до места преступления.

Похищенный внедорожник парни оставили на стоянке супермаркета в городе Житомир. Там его 26 февраля, обнаружили и изъяли правоохранители. Оба транспортных средства помещены на территорию спецплощадки.

Трое злоумышленников, которые ранее в поле зрения правоохранителей не попадали, пока общаются со следователями. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.