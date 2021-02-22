Задокументовано масштабну схему розкрадання коштів Укрзалізниці на ремонті об’єкта критичної інфраструктури

Служба безпеки України викрила масштабну протиправну схему розкрадання держкоштів АТ «Укрзалізниця». Гроші були виділені на утримання одного з об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

Як встановили співробітники спецслужби, ділки організували оборудку під час відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель – Чернігів – Київ. Від належного утримання цього об’єкту залежить функціонування транспортного коридору, що проходить територією України.

Оперативники СБУ встановили, що посадовці регіональної філії «Південно-західна залізниця» діяли за змовою із менеджментом підрядної організації. Під час капітального ремонту об’єкту критичної інфраструктури, вони штучно завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів.

СБ України у межах досудового розслідування ініціювала експертизи, які підтвердили завищення вдвічі вартості виконання контракту. Своїми діями зловмисники поставили під загрозу стабільне та безпечне функціонування мосту, Завдяки зусиллям СБУ, профільні фахівці відновили його надійну роботу.

Наразі організаторам оборудки повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась Управлінням СБУ у Чернігівській області за координації та спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, слідчим управлінням Нацполіції Чернігівщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Служба безпеки України