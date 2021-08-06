Задоволено апеляцію прокурора про взяття під варту посадовця відділу ГУ Держгеокадастру Черкащини, який підозрюється в одержанні ₴10 тис.

За принципової позиції Звенигородської окружної прокуратури 06.08.2021 колегією суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області задоволено апеляційну скаргу прокурора й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою виконувачу обов’язків начальника одного із відділів Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Ухвалу слідчого судді місцевого суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту скасовано.

Нагадаємо, службовець вимагав і одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 10 тис. доларів США за вирішення питання щодо передачі у власність земельної ділянки для ведення господарської діяльності. 14.07.2021 указану особу затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо при передачі грошових коштів за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі слідство триває, вживаються заходи щодо швидкого, всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи, завершення досудового розслідування в розумні строки та прийняття кінцевого процесуального рішення відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури