Задушила та закопала тіло: столичні поліцейські затримали жінку за вбивство киянки

На ґрунті ревнощів жінка накинулась на суперницю та побила, а потім задушила шкіряним ременем. Нині зловмисниця знаходиться під вартою. За скоєння особливо тяжкого злочину їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Подія трапилась наприкінці липня поточного року. До Голосіївського управління поліції звернулась місцева мешканка з повідомленням про те, що її знайома, яка тимчасово проживала у неї, декілька днів не з’являється за місцем проживання та не виходить на зв’язок.

Правоохоронці розпочали пошуки безвісно зниклої громадянки та встановили коло осіб, з якими вона спілкувалась. Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, оперативники відпрацьовували різні версії зникнення жінки та в результаті встановили особу, яка могла бути причетна до зникнення 43-річної киянки:

«Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів оперативники Голосіївського управління поліції спільно із аналітиками управління кримінального аналізу відтворили хронологію подій дня, коли жінка перестала виходити на зв’язок. Як виявилось, за кілька днів до зникнення, повертаючись додому вона познайомилась з чоловіком та його дружиною. Разом із новими знайомими киянка розпивала спиртні напої на лавці, після чого чоловік запросив нову подругу до оселі. На фоні ревнощів жінка накинулась на гостю, почала бити та душити ременем. Аби приховати сліди злочину зловмисниця помістила тіло потерпілої у велику господарську сумку та за допомоги свого чоловіка і ще однієї знайомої винесла на вулицю, де закопала за кілька метрів від будинку».

Наразі 61-річну фігурантку поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події слідчі вилучили речові докази, що вказують на причетність затриманої до злочину, а тіло потерпілої направлено на проведення судово-медичної експертизи.

«Дії жінки слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України- умисне вбивство. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури зловмисниці повідомлено про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо процесуального статусу у кримінальному провадженні чоловіка та знайомої затриманої», – додав полковник поліції.

Наразі досудове розслідування триває. Підозрюваній загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва