Задушив і закопав: на Сумщині поліцейські затримали вбивцю чоловіка

Мешканець Краснопілля задушив літнього чоловіка, а тіло закопав поблизу болота. Правоохоронці відшукали зловмисника на Харківщині та затримали його.

До поліції звернулась родичка 85-річного чоловіка та повідомила про його зникнення. На пошуки пенсіонера були орієнтовані наряди і патрулі всієї області. Вчора, прочісуючи місцевість, правоохоронці знайшли невідоме місце захоронення. Проведеним оглядом місця події було виявлено закопане тіло з ознаками насильницької смерті та встановлено його особу. Ним виявився зниклий чоловік.

Працівники поліції негайно розпочали слідчі та розшукові заходи з встановлення причетних до скоєння вбивства. Як виявилось, з будинку пенсіонера також зникли банківські картки. До того ж, з рахунків вбитого здійснювались транзакції вже після його смерті.

Правоохоронці Краснопілля оперативно встановили особу зловмисника. Підозра впала на 44-річного раніше судимого місцевого мешканця. Використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, працівники поліції з’ясували коло спілкування ймовірного вбивці та місце його знаходження. Поліцейські відшукали злочинця на Харківщині та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У скоєному чоловік зізнався та розповів, що під час спільного вживання спиртних напоїв, він вирішив викрасти банківську картку потерпілого, але той це помітив. Зловмисник наніс пенсіонеру декілька ударів, а потім задушив мотузкою, що попалась під руку. Тіло він закопав неподалік від дому вбитого поблизу болота.

За час пошуків, злочинець встиг зняти та витратити з картки пенсіонера близько 40-50 тисяч гривень.

Наразі слідчі Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» та ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області