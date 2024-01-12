Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві та нарузі над тілом, судитимуть на Одещині.

Крім того, на лаві підсудних його приятель, який міг допомогти сховати труп, повідомили в поліції області.

Влітку минулого року на майданчику зі смітниками знайшли тіло жінки зі слідами насильницької смерті, замотане у килим і приховане у дерев’яну тумбу.

Слідство вважає, що кількома днями раніше вбита була вдома у свого знайомого разом з його товаришем. Під час хмільного застілля жінка посварилася з господарем. Зрештою він задушив її мотузкою. Експертиза засвідчила, що потерпіла померла унаслідок механічної асфіксії.

Коли жінка вже не подавала ознак життя, зловмисник вчинив з нею статевий злочин і сховав тіло під ліжком. За всіма звірствами чоловіка спостерігав його приятель. Надалі товариші викинули речі вбитої у сміттєвий бак і розійшлися по домівках.

Наступного дня товариш підозрюваного у вбивстві прийшов до нього знову. Спільники замотали труп у килим. Вони хотіли винести його на балкон та скинути у сміттєвий бак. Втім, того дня задум чоловіків провалився.

Понад три дні зловмисник не знав, куди подіти небіжчицю. Коли ж зрозумів, що не може більше тримати її у квартирі, то сховав її тіло у тумбу і виніс до сміттєвих баків, а сам втік до Миколаєва.

Вже за кілька днів його розшукали та затримали. Згодом відправили до СІЗО. Також правоохоронці з’ясували, що правопорушник вже був судимий за наругу над тілом померлої людини.

Другий фігурант продовжував приховувати тяжкі злочини товариша, допоки того не затримали.

Спільнику повідомили про підозру у вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України), нарузі над тілом померлого, вчиненій повторно (ч. 3 ст. 297 ККУ), приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 ККУ).

Обвинувальні акти стосовно чоловіків скеровані до суду. За скоєне їм загрожує до 15 та до 3-х років позбавлення волі. // Думська