Задушив, відкрив газ та втік – до 9 років позбавлення волі засуджено кам’янчанина

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 25-річного кам’янчанина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Подія відбулась у липні 2018 року близько 7-ї години ранку в одній із квартир в Кам’янці-Подільському. Зловмисник на ґрунті ревнощів почав душити свою 32-річну співмешканку, коли та збиралась на роботу.

Як жінка почала чинити опір, хлопець вдарив її декілька разів кулаком в обличчя, накинув на голову поліетиленовий пакет та продовжив здавлювати шию, допоки остання перестала подавати ознаки життя. Після скоєного він відкрив у квартирі газ і залишив місце події.

Під час слідства, а згодом і судового розгляду кам’янчанин перебував під вартою. Там він і знаходитиметься до набрання вироком законної сили.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури