Загибель електромонтера під час проведення ремонтних робіт – на Запоріжжі судитимуть диспетчера підприємства атомної енергетики
За процесуального керівництва Василівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно диспетчера району мереж ЦЕМ ВП «Запорізька АЕС» за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).
За даними слідства, диспетчер, будучи відповідальною особою за безпечну експлуатацію електроустановок на підприємстві, не організував безпечне виконання перемикань в електромережах на місці проведення ремонтних робіт, що призвело до грубого порушення правил безпеки та спричинило загибель від ураження технічною електрикою електромонтера.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Відділу поліції № 1 Василівського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Запорізька обласна прокуратураTweet