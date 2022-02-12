Загибель подружжя – судитимуть водія, який у стані сп’яніння спричинив ДТП у Брусилові

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Слідством установлено, що 26-річний житель смт Брусилова, у жовтні 2021 року, недільного ранку, керуючи автомобілем Volkswagen Т4 у стані алкогольного сп’яніння, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2101.

Скоєна ним дорожньо-транспортна подія призвела до загибелі подружжя, 67-річного водія та його 57-річної дружини, які їхали у ВАЗі. Крім цього, постраждала і пасажирка, яка їхала в авто з обвинуваченим – жінка одержала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

З дня затримання і дотепер особа перебуває під вартою без права внесення грошової застави. До того ж, як повідомлялося раніше, продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою прокурори домоглися в апеляційному суді, оскарживши рішення суду першої інстанції, який застосував домашній арешт.

Завдяки чітким, скоординованим діям прокурорів та слідчих Головного управління Нацполіції в області, були оперативно призначені і проведені необхідні експертизи, здобуті належні докази та досудове розслідування проведене у максимально короткі строки.

Справу розглядатиме Брусилівський районний суд.

Публічне обвинувачення здійснюватимуть прокурори Житомирської обласної прокуратури.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури