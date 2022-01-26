Загибель трьох військовослужбовців на Донеччині – за недбале ставлення до служби судитимуть ексначальника інженерної служби

За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника інженерної служби однієї з військових частин за фактом недбалого ставлення до військової служби, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у січні-лютому 2021 року колишній військовослужбовець не вжив заходів для позначення попереджувальними знаками та здійснення огородження групи протитанкових мін, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Також не поінформував командування про їх місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони цієї ділянки місцевості та розмінування вибухонебезпечних предметів. Внаслідок вибуху мін 14 лютого 2021 року загинуло троє військовослужбовців.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора