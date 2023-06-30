Загибель 11-місячної дитини та травмувння ще трьох людей: водію вантажівки повідомлено про підозру

Водія вантажного автомобіля MAN, який перевищив швидкість, не дотримався дистанції й зіткнувся з попутними транспортними засобами – двома легковими та двома вантажними авто, затримали. У результаті аварії загинуло немовля, а ще троє людей отримали травми різної складності.

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури водієві MANа повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого та заподіяли тяжкі тілесні ушкодження (ч.2 ст.286 КК України).



Сьогодні, 29 червня, Ленінський районний суд розглядатиме клопотання прокуратури про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокурори вимагатимуть арешту водія.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Обставини справи: ДТП сталася на автодорозі «Стрий-Тернопіль-Дніпро-Ізварине» на території Новоархангельської громади Кіровоградщини, 27 червня, близько 16 години.

Вантажівка та два легковика – Hyundai Accent та Renault Logan, зупинились для об’їзду перешкоди, у вигляді припаркованого по ходу їх руху автопоїзду, що здійснив аварійну зупинку. У цей час водій вантажного фургону MAN, який рухався за вказаними транспортними засобами, не вибрав безпечну швидкість й дистанцію, не вжив заходів для зупинки керованої ним вантажівки, що призвело до жахливої автотрощі. Перший під удар потрапив легковик Hyundai Accent, який відкинуло на зустрічну смугу руху, а потім – Renault Logan, останній, від удару затисло під вантажівку, яка здійснила аварійну зупинку.

В аварії загинув малолітній хлопчик, ще троє пасажирів Renault Logan були доставлені до лікарні з різного ступеня тяжкості тілесними ушкодженнями.

Кіровоградська обласна прокуратура