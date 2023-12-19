Загибель двох людей у ДТП – судитимуть водія вантажівки (фото)

Вінницька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Дніпропетровської області за фактом ДТП, внаслідок якої загинули дві людини (ч. 3 ст. 286 КК України).

Розслідуванням установлено, що вранці 30 жовтня 2023 року 28-річний чоловік, керуючи технічно-справною вантажівкою «DAF» з напівпричепом, не переконався у безпечній зміні напрямку свого руху, виїхав у ліву смугу попутного руху, де допустив зіткнення з автомобілями «ГАЗ» та «Renault Kangoo».

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «ГАЗ» від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, а водій «Renault Kangoo» – помер у реанімаційному відділенні лікарні.

За такий злочин зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури