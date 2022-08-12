Загибель двох неповнолітніх – водія ув’язнено на 10 років за «п’яну» ДТП

За участі ювенального прокурора Офісу Генпрокурора громадянина засуджено за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох неповнолітніх (ч. 3 ст. 286 КК України).

У суді доведено, що у жовтні 2019 року молодик після вживання зі знайомими спиртних напоїв у кафе сів за кермо свого автомобіля.

Під час руху, не впоравшись з керуванням, він в’їхав у дерево на узбіччі. Внаслідок цього загинули дві пасажирки автомобіля віком 15 років. Раніше водій вже притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні касаційної скарги сторони захисту про скасування вироку Андрушівського районного суду Житомирської області та ухали Житомирського апеляційного суду від, якою залишено без змін зазначений вирок.

Офіс Генпрокурора