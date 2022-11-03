Загибель двох пішоходів та пасажирки унаслідок ДТП – водійці загрожує до 12 років позбавлення волі

Конотопською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 31-річної жінки, яка скоїла ДТП з трьома загиблими.

За даними слідства, ДТП сталась 8 вересня 2022 року близько 21.50 год. Керуючи автомобілем «Dacia Logan» та рухаючись в напрямку с. Землянка Конотопського району, на виїзді з с. Грузьке водійка проявила злочинну самовпевненість, маючи об’єктивну можливість вчасно виявити перешкоду для руху, не вжила заходів для зменшення швидкості та збила двох пішоходів, що рухалися по краю проїзної частини в попутному напрямку.

Внаслідок події юнаки, одному з яких 18 років, а іншому 19 років, загинули на місці. 33-річна пасажирка авто отримала тілесні ушкодження, від яких померла в лікарні 15 вересня 2022 року. У крові водійки виявлено 1,5 проміле алкоголю.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) КК України. За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років. На вирок суду вона чекає в СІЗО.

Досудове розслідування завершено слдічими Конотопського відділу поліції.

Сумська обласна прокуратура