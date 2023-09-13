Загибель людей через недопуск до укриття – директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонено від посади

Київський апеляційний суд за апеляційною скаргою прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва скасував рішення суду першої інстанції та відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, який підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України.

Як повідомлялося раніше, 1 червня 2023 року у Деснянському районі міста Києва під час обстрілів рф від дії вражаючих факторів вибуху ракети загинуло троє людей, у тому числі малолітня дитина, ще семеро громадян отримали травми різного ступеню тяжкості.

За даними слідства підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, неналежно виконував службові обов’язки та фактично не здійснював контроль за утриманням та станом готовності укриттів, що призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Пресслужба Київської міської прокуратури