Загибель людей в «Центрі надання соціальних послуг»: повідомлено про підозру відповідальній за пожежну безпеку

У справі щодо загибелі людей в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» однієї з сільрад Березівського району слідчі поліції повідомили про підозру завідувачці одного з відділень, відповідальній за пожежну безпеку

Правопорушниці обрано запобіжний захід. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо: 11 лютого ввечері в одноповерховому будинку для літніх людей в Березівському районі сталася пожежа, унаслідок якої загинули троє її мешканців віком 53, 76 та 77 років, що самостійно не пересувалися. Ще 17 громадян віком від 45 до 85 років опинилися в лікарні з отруєнням продуктами горіння.

Пожежу, осередком якої була одна із кімнат, загасили співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В ході досудового розслідування, із залученням слідчих і криміналістів криміналістичної лабораторії ГУНП в Одеській області та лабораторії Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліцейські встановили, що займання швидко розповсюдилося через несправність системи оповіщення про пожежу, відсутність засобів пожежогасіння та інші порушення правил пожежної безпеки, про які відповідальна особа знала і які повинна була усунути, але не зробила цього. У зв’язку з цим потерпілі не змогли вчасно покинути будівлю.

Зібравши достатньо доказів, слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили завідувачці відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання комунальної установи, яка була відповідальною за пожежну безпеку в ній, про підозру за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей та спричинено загибель людей. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Підозрюваній обрано запобіжний захід. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. В теперішній час триває комплекс призначених судових експертиз.

Відділ комунікації поліції Одещини