Загибель трьох людей: судитимуть військовослужбовця, який скоїв смертельну ДТП на Донеччині

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який скоїв смертельну ДТП у Покровському районі на Донеччині. Через аварію загинуло троє людей, серед них 12-річний хлопчик.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Смертельна аварія сталася 11 вересня 2024 року близько шостої години ранку в районі виїзду на автотрасу з вулиці Шахтарської слави міста Родинське Покровського району.

Працівники ДБР призначили низку експертиз та встановили всі обставини ДТП. Військовослужбовець рухався на службовому автомобілі по другорядній дорозі. При виїзді з міста він не зупинився та врізався в автомобіль ВАЗ, який рухався автотрасою.

Внаслідок зіткнення водій «ВАЗ» загинув на місці. Також несумісні з життям тілесні ушкодження отримали пасажири – жінка та 12-річний хлопчик.

Військовослужбовець обвинувачується у порушенні правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 2 ст. 415 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснювала Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Державне бюро розслідувань