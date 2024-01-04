Загибель військовослужбовців ЗСУ: судитимуть водія, який спричинив смертельну ДТП 

Подія сталася у вересні минулого року на автодорозі М-30 «Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине».

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно мешканця Дніпропетровської області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей (ч.3 ст.286 КК України).

За даними слідства, 26-річний обвинувачений, перебуваючи за кермом вантажного автомобіля з причіпом, рухаючись з перевищенням допустимої швидкості, виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення з автомобілем, який рухався у зустрічному напрямі. В легковому автомобілі перебувало четверо військових, які їхали з передової у кількаденну відпустку. Двоє з них загинули, а ще двоє зазнали травмувань.

Обвинувальний акт скеровано в Олександрійський міськрайонний суд для розгляду по суті.

Водієві наразі загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура