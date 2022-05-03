Захищаючи доньку, чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження жителю Вараського району

Слідчі відділення № 1 (смт Володимирець) розпочали досудове розслідування, у рамках якого встановлюють усі обставини скоєного злочину.

Учора, другого травня, близько п’ятої ранку до поліції надійшло повідомлення медиків, що із тяжкими травмами голови до лікарні доставлено 27-річного жителя села Степангород колишнього Володимирецького району.

Поліцейські встановили, що на подвір’я приватного господарства 43-річного місцевого жителя прийшов нетверезий 27-річний односелець, аби поговорити із його донькою, із якою свого часу мав стосунки. Він кричав, вимагав, аби вона вийшла до нього. Батька обурила така поведінка: він почав наносити удари держаком лопати «зятю», а потому здійснив декілька пострілів із пневматичного пістолета.

Медики діагностували у потерпілого осколкові переломи лобної кістки, пневмоцефалію лобних зон, гематоми та забої. Його госпіталізували в травматологічне відділення Володимирецької ЦРЛ.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Знаряддя вчиненого злочину поліцейські вилучили.

Відомо, що зловмисник раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Рівненської області