Захоплення судна в Індійському океані – вперше в Україні громадянину повідомили про підозру у піратстві

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано громадянина України та повідомлено про підозру за фактом піратства – використання з метою одержання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди озброєного чи неозброєного судна для захоплення іншого морського чи річкового судна, застосування насильства, пограбування або інших ворожих дій щодо екіпажу чи пасажирів судна (ст. 446 КК України).

Такий злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в Україні розкрито вперше.

За даними слідства, громадянин України, будучи співробітником іноземної охоронної компанії, надавав послуги з охорони в піратонебезпечних районах судноплавства.

Під час виконання своїх зобов’язань з охорони у липні 2020 року він зі зброєю прибув на одне із суден під прапором Маршалових островів в західній частині Індійського океану. Діючи з метою власної вигоди, використовуючи зброю повідомив капітана про те, що він захоплює судно та вимагає зміни його курсу до порту Фуджейра, а також виплати грошових коштів. Для підтвердження реальності своїх намірів, створення психологічного тиску на капітана та членів екіпажу громадянин України продемонстрував споряджений набоями магазин до гвинтівки та здійснив постріл в стелю капітанського містка, що призвело до пошкодження елементів освітлення, після чого вже під погрозою застосування вогнепальної зброї повторив свої вимоги.

Капітан судна, враховуючи небезпеку застосування вогнепальної зброї стосовно нього та членів екіпажу, віддав наказ старшому механіку перевести машину у режим маневрування, а вимоги громадянина України передав менеджерам компанії судновласника.

У результаті перемовин, через 4 дні представники судноплавної компанії надали вказівку капітану видати громадянину України 6 тис доларів США в обмін на здачу ним зброї та розблокування роботи судна.

Правоохоронцями за місцем проживання громадянина проведено обшук. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора