Захопили спортбазу та землі на Трухановому острові – голову профспілок Києва та нотаріуса підозрюють у завданні 700 млн грн збитків державі

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру голові Київської міської ради профспілок та приватному нотаріусу за фактами привласнення державного майна та особливо цінних земель, а також використання при цьому підроблених документів.

Встановлено, що група осіб, до складу якої входили голова Київської міської ради профспілок, приватний нотаріус та керівники комерційних структур, розробила та реалізувала схему незаконного відчуження та привласнення майна та земель рекреаційної зони на території Труханового острова навпроти історичного центру столиці.

Використовуючи підроблені документи учасники групи здійснили незаконну перереєстрацію об’єктів нерухомості, що перебували у державній та комунальній власності, а саме майно спортивної бази “Зенит”, а також самовільно захопили земельну ділянку площею майже 6 га на Трухановому острові.

На захопленій території замість загальнодоступного місця відпочинку киян та унікального спортивно-інфраструктурного об’єкту ділки планували організувати зону відпочинку V.I.P. класу із банями, ресторанами та котеджами.

Ринкова вартість об’єктів нерухомості та земельноі ділянки на момент вчинення злочинних дій становила понад 700 мільйонів гривень.

Лише завдяки своєчасно вжитим правоохоронними органами столиці заходам майно та земля, що стали предметом злочинних дій арештовано, а незаконні реєстраційні дії – скасовано. На цей час законні інтереси держави та громади поновлено та ексклюзивний об’єкт повернуто до державної власності.

За результатами досудового розслідування голові міської ради профспілок, який є організатором протиправної схеми, та приватному нотаріусу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

У межах слідства вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб, які брали участь у протиправній схемі.

Заходи із викриття правопорушення проводились прокурорами спільно із слідчими СУ ГУ НП у м. Києві та співробітниками підрозділу УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура